José Carlos Sanches, ator brasileiro, encontrado morto em casa

José Carlos Sanches, ator brasileiro conhecido por tramas como “A Senhora do Destino” e “O Clone”, foi encontrado morto no seu apartamento, no Rio de Janeiro, Brasil.

De acordo com a imprensa internacional, o intérprete, de 67 anos, o seu corpo foi encontrado na sua residência, esta sexta-feira, 25 de fevereiro.

A imprensa internacional avança ainda que a polícia foi chamada ao local devido ao “cheiro forte”. De acordo com informações preliminares, o artista estaria morto há pelo menos quatro dias, tendo em conta o seu estado de decomposição.

Foi instaurado um inquérito, pela 12ª Delegacia da Polícia do Rio de Janeiro, para apurar a morte de José Carlos Sanches.

O ator trabalhou ainda em novelas como “Água Viva”, “Por Amor”. O seu último trabalho foi na série “Afinal, o Que Querem as Mulheres?”, em 2010.