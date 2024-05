José Castelo Branco acusado de violência doméstica contra Betty

Betty Grafstein, de 95 anos, contou aos profissionais de saúde do hospital onde está internada há duas semanas que terá sido vítima de violência doméstica por parte do marido, José Castelo Branco. Por ser crime público, os responsáveis da unidade avançaram com queixa para o Ministério Público.

Depois de ter pedido nas redes sociais que os seguidores rezassem pela mulher, cujo estado de saúde inspira cuidados, José Castelo Branco está a ser acusado de violência doméstica.

Segundo o jornal “Expresso”, Betty Grafstein confidenciou com profissionais de saúde que dela cuidam no Hospital CUF Cascais sobre “o comportamento abusivo” e “recorrente” do marido, que também a terá empurrado.

Contactado pelo “Fama ao Minuto”, o socialite afirmou ser uma “calúnia” e salientou que a acusação “terá que ser provada em tribunal”. “Não me vou defender de algo que não fiz”, atirou.

Por se tratar de crime público, a unidade hospitalar deu entrada com a queixa no Ministério Público, que já acusou a receção.

A norte-americana, de 95 anos, está internada há cerca de duas semanas, na sequência de uma fratura no fémur e ferimentos do braço esquerdo.