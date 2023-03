José Fidalgo estreia-se em novela da TVI no papel de pai solteiro

No dia de estreia da nova novela da TVI, “Queridos Papás”, a N-TV falou com um dos quatro protagonistas, o ator José Fidalgo.

A conversa com os jornalistas está marcada para os estúdios da produtora de novelas Plural, na Quinta dos Melos, em Bucelas e, à primeira vista, o entrevistado aparece, mas mal se dá por ele: a noticiada operação ao nariz de José Fidalgo – muitas fãs defendem que “perdeu charme” -, faz o ator quase passar despercebido e só à segunda a conversa arranca.

O intérprete não está ali para falar de rinoplastias, mas da nova personagem em “Queridos Papás”, a novela da TVI com estreia marcada para esta noite. Ao lado de Pedro Sousa, Tiago Teotónio Pereira e Fernando Pires, José Fidalgo dá vida a um pai solteiro, com muitos desafios pela frente e um menor ao seu cuidado, que lhe vai dar muito trabalho.

“A experiência está a ser muito agradável. A novela trata um tema que estava na altura de ser tratado, que é falar de crianças, casamentos… mas do lado do homem. É engraçado que na anterior, ‘Quero é Viver’, abordou-se o lado das mulheres e agora é o nosso”, afirma, sobre a trama protagonizada por Rita Pereira, Joana Seixas, Sara Barradas e Fernanda Serrano.

Em “Queridos Papás” a TVI escolheu abordar o tema da parentalidade e o ator refere que “não é por acaso”. “Tem a ver com a situação social que se vive hoje em dia, houve uma espécie de ‘reinado’ da parte do homem, mas a tendência está a mudar, e ainda bem, e as mulheres ainda estão a aprender a lidar com isso”, defende.

“A minha personagem, o ‘Matias’, descobre que tem um filho depois de viver uma vida de solteiro, sem preocupações ou compromissos familiares, e preocupado só com o seu lado profissional; de repente, descobre uma criança e vai ter dificuldades em reagir a isso, saber que é pai”, acrescenta o intérprete, para quem “Queridos Papás” não foi a primeira opção no quarto canal. “Era para ser outro projeto, entretanto caiu e depois falaram-me neste. A partir do momento que comecei a ler a história e percebi os atores que estavam envolvidos também fiquei interessado”.

A escolha por Pedro Sousa, Fernando Pires e Tiago Teotónio Pereira como protagonistas pesou na escolha de José Fidalgo. “Entre nós os quatro o ambiente nos bastidores é muito divertido”.

O ator, refere, por outro lado, que o seu “Matias” não tem nada da sua vida pessoal. “Fazemos uma pesquisa sobre a personagem e todos nós atores trazemos um pouco. Mas não há aqui nada de José Fidalgo no drama desta personagem”.