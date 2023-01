José Mourinho faz 60 anos: os títulos que ficaram para a história

José Mourinho faz, esta quinta-feira, 26 de janeiro, 60 anos. No dia em que se celebra a data, recorde aqui os títulos mais importantes da carreira que o marcaram como treinador.

O técnico, também conhecido como “The Special One”, alcunha que arrecadou na sua primeira passagem pelo Chelsea (2004-2007), tornou-se, em outubro do ano passado, o treinador com mais vitórias nas provas europeias com 107 triunfos.

O feito foi alcançado depois da vitória por 2-1 da AS Roma contra HJK na Liga Europa. Contudo, este foi o marco mais recente alcançado por José Mourinho, que tem uma carreira repleta de títulos.

Ao todo a nível europeu, o treinador português conquistou cinco títulos, tornando-se num dos três técnicos mais titulados na Europa.

José Mourinho conquistou a Liga Conferência, com a AS Roma, em 2022, a Liga Europa, com o Manchester United, em 2017, a Liga dos Campeões com o Inter Milão, em 2010, e com o FC Porto, em 2004, e ainda a antiga Taça UEFA com os portistas, em 2003.

No que diz respeito aos campeonatos nacionais, o treinador foi campeão duas vezes da Liga Portuguesa (2002-2003, 2003-2004), Taça de Portugal (2002-2003) e Supertaça Cândido de Oliveira (2003).

Também venceu a Liga Inglesa com o Chelsea, nas duas vezes que passou pelo clube, ou seja, ficou em primeiro lugar nas épocas 2004-2005, 2005-2006 e 2014-2015, arrecadou a Taça de Inglaterra (2006-2007), Supertaça (2005) e a Taça da Liga Inglesa (2005, 2007 e 2015).

Em Itália, com o Inter Milão, além da Liga dos Campeões, o técnico venceu duas vezes a Primeira Liga (2008-2009 e 2009-2010), Taça (2010) e Supertaça (2009). Já em Espanha, ao serviço do Real Madrid, conquistou a Liga Espanhola (2012), a Taça (2011) e a Supertaça (2012).

Por fim, no Manchester United, antes de rumar à AS Roma, o atual clube, José Mourinho venceu a nível interno a Supertaça (2016) e a Taça (2017). Ao todo foram 26 títulos a nível de clubes.

A título individual, José Mourinho recebeu 36 condecorações, desde prémios de Melhor Treinador do Mês, nas respetivas equipas, ao Treinador Português do Século XXI da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em 2015, e Treinador do Século XXI da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, em 2021.