Júlia Pinheiro confessa que “empatou” a carreira do filho na TV e justifica-se

Uma confissão inesperada: Júlia Pinheiro admitiu que condicionou a entrada do filho, Rui Maria Pêgo, no mundo da Televisão e explicou os motivos.

Júlia Pinheiro abordou o trajeto do filho mais velho, Rui Maria Pêgo, na Televisão. Em entrevista à revista “TV Guia”, a profissional da SIC assumiu que não facilitou a vida ao irmão das gémeas Carolina e Matilde no pequeno ecrã.

“Já disse publicamente que lhe empatei a vida. E eu sei disso, confesso”, começou por admitir, para acrescentar: “No tempo em que eu estive na TVI, se em alguma reunião dissessem que iam contratar o Rui Maria Pêgo, eu dizia logo que enquanto ali estivesse não permitia, porque não queria que dissessem que a escolha podia ser outra pessoa e que eu podia ter influenciado”.

“A mesma coisa aqui na SIC. Por isso empatei-lhe a vida. E o pai (o radialista Rui Pêgo) na rádio”, acrescentou Júlia Pinheiro.

“Ambos temos a consciência que ele é um profissionalão, e que é do melhor que esta geração deu. Hoje, que já não decido nada, as televisões que escolham. E quando me perguntam eu digo só que ele é muito bom rapaz. Nada mais. Mas ele está bem e ele é muito engraçado”, concluiu Júlia Pinheiro, em declarações à “TV Guia”.

Rui Maria Pêgo, recorde-se, por ser ouvido, ao lado de Ana Martins, nas tardes da Rádio Comercial.