Kátia Aveiro: “Acordei firme, forte e em evolução positiva”

A empresária de 44 anos está internada desde a semana passada com uma pneumonia devido ao vírus da covid-19, revelando não ter sido vacinada. Numa mensagem publicada já nesta manhã de quarta-feira, Kátia Aveiro conta que está a recuperar

“Acordei firme, forte e em evolução positiva”. É a própria Kátia Aveiro que, na sua conta de Instagram, vem revelar que está a recuperar da pneumonia que a atirou para o internamento hospitalar e depois de ter contraído covid-19. Uma mensagem que se faz acompanhar de uma imagem em que a empresária, de 44 anos, mostra um comprimido que deverá reforçar o sistema imunitário.

Recorde-se que a irmã de Cristiano Ronaldo revelou que tinha testado positivo ao vírus a 17 de julho, que todos os que viviam com ela tinham contraído, à exceção de Dolores Aveiro – que escapou -, e que não estava a melhorar enquanto cumpria o isolamento exigido. Por isso, e com sintomas a piorar, acabou internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Kátia Aveiro revela que não estava vacinada

Após ter mostrado uma imagem suna na cama do Hospital do Funchal, Kátia Aveiro acabou por responder aos seguidores se estava ou não vacinada antes de ter contraído o vírus.

“Acerca das vacinas não fiz, mas isso agora é o que menos importa… no meu grupo de positivos tinha gente vacinada e teve internamentos e sintomas bem fortes. Posso garantir que existe muita discussão que agora não me apetece discutir”, pediu a empresária na rede social. “A minha recuperação é o que me interessa”, vincou.