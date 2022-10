Katia Aveiro defende Cristiano Ronaldo e declara-se

Katia Aveiro recorreu às redes sociais para defender Cristiano Ronaldo depois da polémica com o Manchester United.

Cristiano Ronaldo, recorde-se, saiu antes do apito final do último jogo em que foi suplente não utilizado nos “red devils” e está, neste momento, a treinar à margem da equipa.

“Esbarrei neste sorriso, neste carisma, neste homem, o que acode, o que abraça, o que promete e faz, o que caiu e o que se levantou tantas e tantas vezes, o que honra o pai e a mãe, o amigo que está lá, o vencedor improvável, o que engoliu palavras para escutar os catos dos outros, o que construiu e pode-se orgulhar, o que ganhou e pode ostentar, o que nunca tirou nada e só devolveu, o que prometeu e cumpriu”, começou por escrever Katia Aveiro.

“O que inspira e nunca desiste, é o meu irmão, o meu menino, o nosso guerreiro o que sai de casa com lágrimas e dores que só os seus sabem, o que das pedras fez um castelo, fizeram um museu de várias gerações cumpriu a promessa que nos seus 13 anos fez para a mãe e para os irmãos”, acrescentou.

“Este é o tal que gozaram do seu sotaque, que fizeram troça do pai alcoólico, o que saiu de uma ilha no meio do oceano com um rótulo de ‘vai, mas vai voltar para dentro da ribeira e carregar pedra porque ele é pequeno’ (diziam eles). Este é o que quis ser pai para dividir o amor em excesso, o que pergunta das dores aos que nunca lhe soltaram a mão, ele foi e é o grato. Foi e é humilde foi e é herói na vida de tantos, ninguém que nasceu para brilhar pelas mãos de Deus será anulado por quem nunca calçou os seus sapatos … ele é e será a história”, continuou.

De seguida, Katia Aveiro citou ainda um versículo da Bíblia para concluir o seu texto. Na secção de comentários foram vários os elogios que se seguiram. Destaque para o comentário de Cristina Ferreira: “Só isto”.