Kim Kardashian promoveu criptomoeda no Instagram e vai pagar multa de mais de um milhão

A pena aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América é de um milhão de dólares, mais 260 mil respeitantes ao valor cobrada por Kim Kardashian com juros.

Na segunda-feira, 3 de outubro, esta entidade que tutela os mercados bolsistas revelou que a estrela norte-americana Kim Kardashian concordou em pagar uma multa de 1,26 milhões de dólares (1.28 milhões de euros) por promover tokens EMAX, no Instagram, sem revelar que tinha sido paga para isso.

Em comunicado, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América (SEC) diz que a multa inclui uma pena de um milhão de dólares, mais 260 mil respeitantes à quantidade cobrada por Kardashian com juros. A estrela de reality shows e empresária também se comprometeu a não promover nenhum tipo de ativo criptográfico durante três anos.

“Este caso é uma mensagem de que, quando celebridades ou pessoas influentes endossam oportunidades de investimento, incluindo ativos de criptomoedas, não significa que esses produtos de investimento sejam adequados para todos os investidores”, explica o presidente da SEC, Gary Gensler, em comunicado. Na mesma nota, o responsável vinca: “Encorajamos os investidores a considerarem os potenciais riscos e oportunidades de um investimento em vista de seus próprios objetivos financeiros”.

Kim Kardashian, com mais de 330 milhões de seguidores, está “satisfeita por ter resolvido este assunto com a SEC”. Em declarações à agência noticiosa AFP, os advogados da socialite explicaram que a empresária “cooperou totalmente com a SEC desde o início”. “Ela quer deixar este caso para trás, para evitar um conflito prolongado. O acordo alcançado com a SEC permite que faça isso e avance com os seus muitos projetos empresariais”, acrescentou o representante legal. Recorde-se que, em setembro, Kardashian anunciou o avanço para novos negócios com o lançamento da empresa de investimento SKKY Partners.

Com agências