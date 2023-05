Lara foi a concorrente expulsa de “O Triângulo”

Lara Moniz foi a concorrente expulsa na última gala de “O Triângulo”, neste domingo à noite, na TVI, com uma grande percentagem de votos.

A participante abandonou o programa conduzido por Cristina Ferreira com uma votação expressiva dos telespetadores – 68 por cento -, e não conseguiu, assim, levar a melhor às opositoras no “reality show” da TVI que foram “salvas”: Carolina Aranda, com 33 por cento dos votos e Mariana Duarte, 31 por cento.

Recorde-se que Inácia Nunes já tinha sido “salva” numa emissão especial da TVI realizada na semana passada, enquanto Mariana, Tiago Graça e Moisés Figueira são os primeiros finalistas de “O Triângulo”.

Pelo que foi possível perceber na gala deste domingo à noite, nenhum concorrente está a salvo da expulsão até ao dia da final do “reality show” da estação de Queluz de Baixo.