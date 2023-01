Lara Li volta aos grandes palcos no Festival da Canção: “Apaixonei-me pela música”

Lara Li está de regresso aos grandes palcos, no Festival da Canção 2023. A cantora garante que ficou apaixonada pela música que vai interpretar.

Cantora de referência da música ligeira portuguesa, Lara Li teve o auge da sua carreira nos anos 80, particularmente com o êxito “Telepatia”. A intérprete volta, agora, aos grandes palcos, no Festival da Canção 2023, com o tema “Funâmbula”, da autoria de André Henriques.

A N-TV conversou com a artista no espaço “Suspenso”, em Lisboa, onde a RTP1 apresentou o evento. “Apaixonei-me pela música e pela letra. Não me apetecia cantar e isto transformou a minha vida! Pensei que era bom, que gostava daquilo…”, começou por afirmar Lara Li.

“Quando fizemos a música em estúdio aquilo começou a ficar bem, portanto tenho muita sorte porque, normalmente, faço muito poucas coisas, mas, neste caso, o autor além de ser uma pessoa trabalhadora é, também, muito criativa”, elogiou.



André Henriques nem queria acreditar quando a cantora aceitou cantar o tema. “Tinha uma canção na gaveta que foi feita para o festival e andava à procura de uma voz para o festival que eu achasse que valorizava a canção. Lembrei-me da Lara, liguei-lhe com a voz meio trémula e antes de ouvir a canção ela deu a entender que seria interessante”, disse o autor ao nosso site.



Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato apresentam as semi-finais no dia 25 de fevereiro, Sónia Araújo e Jorge Gabriel a 4 de março e Filomena Cautela e Vasco Palmeirim conduzem a final de dia 11 de março.

O Festival da Eurovisão apura o(a) vencedor(a) no dia 13 de maio, em Liverpool, Inglaterra.