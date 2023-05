Leandro desmaia ao volante e sofre acidente de viação

O cantor Leandro recorreu às redes sociais para partilhar com os fãs que sofreu um acidente de viação, após ter desmaiado ao volante.

O cantor Leandro viveu momentos de desespero na noite desta segunda-feira, 15 de maio, depois de ter desmaiado ao volante e ter sofrido um despiste na autoestrada.

“Ontem tive muita sorte, porque acabei por sofrer um despiste no carro sem motivo algum, estava muito bem a conduzir, tranquilo e, de repente, acho que desmaiei”, começou por dizer.

“Não me lembro de nada, só me lembro de sentir o carro às voltas e ficar, pelo menos, uns cinco ou dez minutos completamente sem saber onde estava. Graças a Deus não tinha ninguém àquela hora na autoestrada”, acrescentou.

O cantor revelou que irá fazer exames para tentar perceber o motivo do desmaio, mas acredita que possa ter sido o cansaço: “Penso que seja o cansaço porque tem sido, realmente, muito cansativos estes últimos meses, de muita luta, muita batalha e muito trabalho”.

Apesar de Leandro estar bem, o veículo no qual seguia ficou “todo destruído”, do lado do condutor.