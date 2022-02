Leonor Poeiras denuncia assédio sexual por psicanalista

Leonor Poeiras acusou o psicanalista Frederico Pereira de assédio sexual e moral. O profissional de saúde acompanhou-a para lidar com uma depressão que lhe tinha sido diagnosticada.

A apresentadora, de 41 nos, revelou, em entrevista ao “Expresso”, que foi assediada “já faz muitos anos” quando começou a fazer psicanálise com o psicanalista, um dos especialistas mais reputados da área e primeiro reitor do Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (ISPA).

Leonor Poeiras contou que era comum trocar mensagens com Frederico Pereira, especialmente em momentos em que sentia necessidade de maior apoio, mas, depois de 200 sessões de terapia, entendeu o que estava a acontecer.

“Recorria a ele quando estava num momento muito mau. Era frequente trocarmos SMS ao domingo. Eram sessões muito íntimas: a terapêutica freudiana é muito assente num autoconhecimento que vem da nossa sexualidade. Entreguei-me por completo a esta pessoa. Só numa madrugada, ao fim de 200 sessões, é que percebi o que estava a acontecer”, afirmou, referindo que o psicoterapeuta lhe enviou uma mensagem, enquanto esta estava “na Costa de Caparica de férias numa cabana”.

“Esta é uma mensagem erótica, erotizante, que me chocou profundamente. O que me enoja nisto tudo é ele acreditar que a sua investida podia ser bem recebida”, acrescentou.

A apresentadora optou por terminar a psicanálise com Frederico Pereira, mas o psicanalista enviou um email com uma “avaliação” como paciente, “grosseira, vingativa, que mostra um ego ferido”.

Por aconselhamento de uma psiquiatra, não avançou com queixa. “Não era capaz de ser confrontada em tribunal com ele a falar sobre a minha vida íntima, principalmente porque não estava numa fase boa. E o processo ser público”, referiu. No entanto, em 2020, avançou com uma queixa à Ordem dos Psicólogos, que respondeu que a possibilidade de um processo disciplinar não se verificar por o prazo de cinco anos já ter expirado.

Confrontado com as declarações de Leonor Poeiras, Frederico Pereira afirmou que não “responde a pessoas perturbadas”. Ainda assim, admitiu que enviou uma mensagem “de facto às quatro da manhã”. “Quando acordei, terei dito essas coisas. Mas esse assunto ficou por aí. Não tem nenhuma insinuação sexual”, completou.