Liliana Almeida e Bruno de Carvalho já estão juntos: veja as primeiras imagens (com beijo)

Liliana Almeida e Bruno de Carvalho juntaram-se pela primeira vez desde que a cantora foi expulsa do “Big Brother Famosos” no último domingo.

Enfim, juntos. Foram precisos quatro dias para Liliana Almeida e Bruno de Carvalho aparecerem juntos pela primeira vez publicamente, depois de a cantora ter sido expulsa do “Big Brother Famosos” no passado domingo e de, na altura, ter preferido passar a noite com a família.

“Voltámos só para vos agradecer pelo apoio. Estamos muito felizes por todo o amor que recebemos hoje, com esta live”, começou por referir a cantora no perfil de Instagram.

“Amamo-nos muito e obrigado a todos por este apoio, sem vocês o programa não tinha sido o sucesso que foi e nós não nos sentíamos tão acarinhados”, acrescentou Bruno de Carvalho.

“Amor, amo-te muito”, concluiu o DJ e empresário, que terminou o direto nas redes sociais com um beijo a Liliana, que respondeu com um “amo-te muito”.