Luana Piovani anuncia estreia em novelas portuguesas

Luana Piovani anunciou, esta quinta-feira, 30 de junho, que vai fazer a sua estreia brevemente em novelas portuguesas.

A atriz brasileira, de 45 anos, recorreu ao InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, para partilhar a novidade com os seus seguidores.

“A novela não é no Brasil, gente. A novela é aqui em Portugal”, disse. “Vou fazer uma novela portuguesa”, acrescentou.

Até ao momento, a intérprete, que vive em Portugal com os filhos, fruto do relacionamento terminado com Pedro Scooby, ainda não adiantou mais detalhes sobre a produção, nem em que canal será emitida.

Em Portugal, Luana Piovani já participou em séries como “O Clube”, da OPTO, “Patrões Fora”, e o concurso “A Máscara”, ambos da SIC, e “Auga Seca”, da RTP1.