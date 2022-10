Luciana Abreu desmaia no “Domingão” e chega aos Globos… com a PSP

Luciana Abreu desmaiou ao início da tarde durante o programa “Domingão”, da SIC. Depois de restabelecida, a atriz já chegou à passadeira vermelha dos Globos de Ouro… com a PSP.

A produção do “Domingão”, do fim de semana à tarde, na SIC, não ganhou para o susto quando Luciana Abreu desmaiou esta tarde. Depois de observada pelo INEM, a cantora e apresentadora recuperou daquilo que segundo o “site” “Flash” terá sido “uma quebra da tensão arterial”.

A intérprete recuperou do susto nas últimas horas e já está na passadeira vermelha dos Globos de Ouro, junto ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa. “Lucy”, como é conhecida no meio, apresentou-se na gala da SIC com um vestido dourado e ao lado do cantor Emanuel.

O mais curioso foi a forma com a artista chegou à Baixa de Lisboa: com os quatro piscas do carro ligados e a ultrapassar todas as viaturas atrás de duas motos da PSP, que “furaram” o trânsito.