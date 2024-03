Luís Aleluia homenageado pela Câmara Municipal de Benavente

Luís Aleluia, que morreu em junho de 2023, foi homenageado com uma gravação do seu nome numa laje, colocada em frente ao Centro Cultural de Samora Correia.

Em junho de 2023, Portugal ficou em choque com a notícia da morte de Luís Aleluia, conhecido pela “sitcom” “As Lições do Tonecas”.

Na semana em que se celebrou o Dia Mundial do Teatro, o ator foi homenageado com uma gravação do seu nome numa laje e a mulher, Zita Favretto, agradeceu publicamente o gesto da Câmara Municipal de Benavente.

“2024 – Obrigada à Câmara Municipal de Benavente representada pelos, Joseph Azevedo, vereador da Cultura, e pelo presidente Carlos Coutinho, pela homenagem ao homem, ao ator, Luís Aleluia, através da gravação do seu nome numa laje que ficará no espaço frente ao Centro Cultural de Samora Correia. Os meus agradecimentos pela bonita distinção”, escreveu.

“Agradeço também ao Joaquim Salvador e Sofia Alves, também homenageados neste Dia Mundial do Teatro, pelo apoio e carinho assim como ao Celso Cleto, também presente”, concluiu.