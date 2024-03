Luís Lourenço pronto para casar com um pedido “épico”

Luís Lourenço e Ana Patrícia Carvalho têm uma relação estável e pronta para o próximo passo. A jornalista não tem jeito para surpresas, mas o ator quer que o pedido seja em grande.

Foi uma das relações mais comentadas no ano passado, por se tratar de um namoro entre duas figuras públicas, o ator Luís Lourenço e a jornalista Ana Patrícia Carvalho.

Curiosamente, ambos estão na SIC, ela na Informação e ele na novela “Senhora do Mar”. O namoro segue firme, razão para os dois já pensarem em casamento. “Penso nisso, mas não posso dizer muito alto porque tira parte da surpresa”, diz o ator à N-TV. “Se eu falo muito depois toda a gente comenta isso, assim como já o fizeram com o nosso desejo de ter filhos e isso é um bocado assustador!”, reconhece.

Certo é que o pedido deve partir de Luís Lourenço. “Ela é engraçada porque não é de fazer surpresas, dá a entender as coisas, mas na cabeça dela acha que não está a dizer nada, então tenho de fingir que não percebo. Se ela me quisesse pedir em casamento ia andar o dia todo com o anel na mão”, brinca Luís Lourenço.

“Sou mais épico a fazer as coisas, no pedido de namoro fechei o teatro só para ela, com luzes e som, compus uma música. Se calhar agora, para o casamento, faria uma coisa muito maior, mas ainda não sei bem o quê”, admite.

A partilha pública de Ana Patrícia Carvalho sobre o papiloma vírus humano (HPV) fortaleceu ainda mais a relação. “Já conhecia a história dela, mas foi bonito vê-la contar. O HPV dela foi muito grave, ela esteve quase a morrer. Nisso ela não foi explícita, na entrevista ao Daniel Oliveira, mas vê-la embargada – ela que é toda rija -, deu-me um gozo enorme. Os pivots e jornalistas querem ser demasiado sérios! Correu muito bem e fiquei muito orgulhoso, apesar de chocado com o número de mulheres que passa por isso”, alerta Luís Lourenço.

Traficante na novela

Em “Senhora do Mar”, o artista dá vida ao traficante “Rúben”. “A Patrícia acha que eu não tenho cara de Rúben. E que a imagem na televisão não é de traficante”, diz o intérprete, com um sorriso.

“Ela não passou comigo as cenas, mas na minha forma de trabalhar também não gosto de as passar. No fundo acho que ela tem medo de passar as frases e de dizer aquilo de uma forma muito jornalística. Tem um bocado de vergonha, mas está a gostar muito por ter sido agora que as coisas acontecem”.

A carreira de Luís Lourenço, que ganhou fama nos “Morangos com Açúcar”, ganhou novo fôlego com a participação no “Hell’s Kitchen”. “Foi graças ao programa que tudo isto acontece. O formato estava a correr bem, mas quando conto a história sobre a morte do meu pai tudo mudou, mesmo com as pessoas que me abordavam na rua, com muito carinho. Senti que estava novamente nos ‘Morangos’, não podia estar em lado nenhum”.

Quanto ao seu “Rúben” “é uma espécie de um traficante”. “Tenho um veleiro e consigo transportar coisas de um lado para o outro. Acho que ele é um vilão, é pragmático, tem o seu negócio e quer ganhar dinheiro. Mais para a frente a minha história fica cada vez melhor”, promete Luís Lourenço.