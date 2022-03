Luísa Cruz recorda afastamento da filha nos primeiros anos

Luísa Cruz recordou a fase em que se afastou da filha, quando ainda era bebé, devido a uma proposta de emprego.

A atriz revelou, n’”O Programa da Cristina”, esta segunda-feira, que sentiu uma “mágoa durante anos” por deixar Maria ao cuidado do pai e da restante família para aceitar um projeto no Porto.

“Aquilo que não vi da minha filha não vou ver porque já passou. Tirar fraldas por exemplo, não vi e não vou ver”, afirmou.

No entanto, Luísa Cruz garantiu está tudo resolvido com a filha, agora com 24 anos, e sublinhou a importância de haver abertura entre pais e filhos.

“Foi difícil mas já falamos sobre isso tudo, eu e ela, e já está tudo bem entre nós, não nos zangámos obviamente. Já falamos sobre as coisas, já percebemos o que é que eu tinha de fazer naquela altura”, concluiu.