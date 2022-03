Atriz Luísa Cruz transforma tema de Ana Malhoa em canto lírico

Desafio Aceite. A pedido de Filomena Cautela, Luísa Cruz transformou o tema “Tá Turbinada”, de Ana Malhoa, numa música de canto lírico.

Além da representação, a atriz também tem qualidades como cantora lírica, por isso, a apresentadora do programa “5 Para a Meia-Noite” desafiou a intérprete a fazer a sua versão de uma canção de Ana Malhoa.

Com a Maria Cerqueira Gomes e Rui Santos sentados no sofá do “talk show”, Luísa Cruz teve uma performance que mereceu uma onda de aplausos da plateia e uma vénia de Filomena Cautela.

Contudo, a atriz não se ficou por aqui e decidiu pegar, novamente, no tema “Tá Turbinada” para, desta vez, declarar.

LEIA TAMBÉM: