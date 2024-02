Mafalda Castro exibe barriga de grávida em gala da TVI: “Quero vê-lo para decidir o nome”

Grávida de cinco meses, a apresentadora Mafalda Castro exibiu, orgulhosamente, a sua “barriguinha” na gala da TVI.

Mafalda Castro foi uma das estrelas da TVI em destaque neste domingo à noite na gala do 31.º aniversário do canal, que decorreu no Casino Estoril. A apresentadora exibiu, orgulhosa, a sua gravidez de cinco meses.

“Estou de cinco meses”, começou por referir aos jornalistas, acrescentando que já comprou “algumas coisinhas para o bebé”. “O nome ainda não está escolhido, a lista de possibilidades já está mais pequena, mas queremos vê-lo primeiro e depois decidimos o nome”, acrescentou Mafalda Castro.

“Não tenho preferência, há uns que nomes dos quais gosto mais e outros que o Rui (Simões, o namorado) gosta mais”, referiu ainda a apresentadora da TVI.

Quanto ao trabalho no quarto canal, Mafalda Castro admitiu que ainda pode estar à frente das câmaras no próximo “Big Brother”. “O programa está quase aí, acho que faz sentido ainda participar nele”.

“Quanto à pausa, depende do que sentir na altura, não tomo decisões antes das coisas acontecerem, a minha direção compreende, a parte boa de haver muitas mulheres envolvidas é que nos compreendemos umas às outras”, notou, de seguida.

“Tenho-me sentido muito bem, tirando o cansaço”, concluiu Mafalda Castro.