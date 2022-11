Manuel Luís Goucha confessa que nunca sentiu a pressão das audiências: “Estou-me nas tintas!”

Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no matutino “Dois às 10”, na TVI, e abriu o livro.

O apresentador, de 67 anos, revelou que não se sente pressionado pelas audiências, nem quando esteve frente a Cristina Ferreira, nos tempos da apresentadora na SIC.

“Tenho de gostar muito daquilo que faço e sair daqui todas as tardes a dizer: ‘amanhã até posso não ganhar a audiência’. Sei que aqui temos uma perspetiva diferente, estou-me nas tintas para as audiências, se ganhar ganhei, se não ganhar, não ganhei”, disse.

“Nunca senti pressão das audiências, nem mesmo quando a Cristina Ferreira foi para a SIC e eu e a Maria (Cerqueira Gomes) perdemos durante dois anos todos os dias. Nunca senti essa pressão”, confessou.

“Tenho de sair do estúdio consciente que fiz um bom trabalho. Fiz o melhor que pude com aquilo que me deram. Se eu sentir que estou à altura do desafio, estou tranquilo. Sou muito exigente comigo próprio, não posso estar condicionado com a opinião das outras pessoas, uns gostam, outros não, vai ser sempre assim”, referiu ainda.