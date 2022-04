Manuel Luís Goucha quer processar revista

Manuel Luís Goucha revelou que quer processar uma revista nacional, devido às “falsas” notícias que foram publicadas na capa.

O apresentador mostrou-se indignado com o título “Goucha em mau momento. Perde a casa e as manhãs. E já tratou do funeral”, divulgado na imprensa. Esta quarta-feira, o comunicador revelou que contactou o advogado para confirmar se é “passível de processar”.

“Isto começa a ser grave e temos de pôr um ponto final […]. Não é por mim, mas é pela minha mãe que tem 96 anos”, destacou Manuel Luís Goucha no programa das manhãs da TVI “Você na TV!”.

“Qual casa é que perdi? A ‘Casa dos Segredos’? Não perdi porque agora é o ‘Big Brother’ e não quero fazer ‘reality show’. Perdi as manhãs? As manhãs vão continuar comigo. Em relação ao funeral, disse que quando morrer gostaria que a frase para a minha lápide fosse ‘não há palavras que me descrevam’”, explicou.

