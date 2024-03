Manuel Luís Goucha surpreende Júlia Pinheiro: “Porque te amo tanto?”

Júlia Pinheiro foi convidada de Diana Chaves e João Baião no matutino “Casa Feliz”. A apresentadora foi surpreendida por Manuel Luís Goucha.

São amigos há várias décadas e o amor é uma constante entre Júlia Pinheiro e Manuel Luís Goucha. A apresentadora esteve, na manhã desta quinta-feira, 7 de março, no matutino “Casa Feliz”, e foi surpreendida pelo comunicador.

“Porque te amo tanto, querida Júlia?”, foi assim que Manuel Luís Goucha decidiu começar a redigir a carta entregue à amiga.

“Porque nunca te soube do lado de fora da vida. Vejo-te artesã, sendo-a com afeto, com insaciável vontade de quer entender o que não entendes com empatia, generosidade, com a curiosidade que alimenta, constrói e te torna maior. Vejo-te sem medo do medo, sem medo de amar, com esse golpe de graça que é a paixão”, acrescentou.

“Contigo não há o tédio de domingo, não há a espera. Sinto permanentemente a tua mão na minha e assim experimento a alegria. Pena que as palavras se acanhem perante o amor que te declaro. Todos os dias são dias de Júlia e olha que isto não é um convite para que vejam o teu programa. O nosso beijo, Manuel Luís Goucha”, rematou.