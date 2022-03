Marcantonio Del Carlo cria momento gastronómico “Eu Continuo a Cozinhar”

Marcantonio Del Carlo está em casa de quarentena devido à Covid-19. Para continuar a interagir com os fãs, o ator criou uma rubrica digital na página de Facebook.

“Eu continuo a cozinhar” é o momento gastronómico a que o intérprete dá vida na sua cozinha. Marcantonio Del Carlo gosta de cozinhar e, desde que está em isolamento social, tem partilhado as suas receitas com os seguidores.

O profissional da SIC, que pode ser visto no pequeno ecrã com a novela “Terra Brava”, tem viajado pela cozinha portuguesa e italiana, com sugestões simples e saborosas para os admiradores.

Além do “Eu Continuo a Cozinhar”, o artista está também a preparar a peça “Amado Monstro”, através de videoconferência. O projeto, que conta também com João Didelet, vai estrear-se no palco do Teatro da Trindade.

Lembre-se que Marcantonio Del Carlo anunciou que vai ser pai pela primeira vez.

