Marcelo Rebelo de Sousa convidado especial na TVI24

A aparição é única, feita a partir da residência oficial, o Palácio de Belém, e coloca o Presidente da República no papel de analista por uma hora.

Marcelo Rebelo de Sousa vai ser o convidado do programa “Circulatura do Quadrado” e vai estar à conversa com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, no formato do canal noticioso do cabo de Queluz de Baixo.

O formato semanal de comentário que vai contar coma presença especial do Chefe de Estado vai ser transmitido em diretor, esta quarta-feira, 28 de julho, pelas 22 horas, na TVI24.