Marco Costa pede a namorada em casamento durante concerto

Marco Costa pediu a namorada, Carolina Pinto, em casamento durante um concerto do cantor Nininho Vaz Maia no Coliseu. A companheira do pasteleiro aceitou.

O ex-concorrente do “Big Brother Famosos” (TVI) subiu ao palco da sala de espetáculos para fazer o pedido de casamento a Carolina Pinto. No perfil de Instagram, o também empresário partilhou a boa-nova.

“Ela disse: ‘Sim’. A minha noiva é linda. Amo-te”, escreveu Marco Costa.

Várias caras conhecidas como Pedro Teixeira, Cristina Ferreira e Fernando Pimenta deram os parabéns ao pasteleiro no “post”.

Os dois assumiram publicamente o namoro em outubro do ano passado. O casal também já vive junto. Lembre-se que este é o primeiro relacionamento que Marco Costa torna conhecido depois do divórcio de Vanessa Martins.