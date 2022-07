Marco Costa vai ser pai pela primeira vez

Foi através das redes sociais e no dia do seu aniversário que Marco Costa revelou que vai ser pai pela primeira vez.

O pasteleiro, de 32 anos, partilhou uma fotografia a beijar a “barriguinha” da companheira, Carolina Pinto, para dar a novidade.

“Hoje faço 32 anos e não podia estar mais feliz! No meu dia de anos partilho com vocês a única ‘prenda’ que sempre sonhei! Vou ser pai!”, começou por escrever o antigo participante do “Big Brother”, da TVI.

“Ainda não estou em mim, as lágrimas de alegria escorrem me dos olhos enquanto escrevo isto! 2022 foi sem dúvida o meu ano! Que família linda estamos a construir! Obrigado meu amor por me fazeres tão feliz! Que a ‘nossa’ barriga cresça saudável e cheia de amor! O resto cá estaremos para tudo! Amo-te”, rematou.

Na caixa de comentários as mensagens de parabéns multiplicaram-se. Destaque para o comentários de Cristina Ferreira: “Meu amor. Está tudo certo”.