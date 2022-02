Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua apresentam “Em Família” dedicado aos artistas

Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua preparam-se para um “Em Família” “especial” para este sábado à tarde. O episódio será dedicado aos “artistas”, tal como revela a TVI.

A dupla de apresentadores volta a apresentar o formato de sábado à tarde. Desta vez, segundo revelou a estação de Queluz de Baixo em comunicado, o programa vai focar-se nos “números”.

“Este sábado, Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua voltam a abrir as portas do ‘Em Família’ num programa especial dedicado aos números. Uma emissão com convidados e artistas especiais que revelam os mistérios dos números e ainda as crenças populares mais famosas do mundo!” pode ler-se.

“A contagem decrescente para a grande estreia de ‘Festa é Festa’ e os concorrentes e jurados do ‘All Together Now’ também se juntam à festa e voltam a cantar no palco ‘Em família’”, rematou a TVI.