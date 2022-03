Maria Cerqueira Gomes procurou apoio psicológico quando foi para a TVI

A revelação foi feita esta terça-feira, no Porto Canal: a ex-apresentadora do “Você na TVI!” pediu ajuda para lidar com a pressão de substituir Cristina Ferreira.

No regresso à sua primeira “casa”, o Porto Canal, nesta terça-feira, Maria Cerqueira Gomes admitiu à entrevistadora Carina Caldeira que teve de receber apoio de um psicólogo depois de se transferir para a TVI, onde apresentou o “Você na TV!” ao lado de Manuel Luís Goucha durante um ano em substituição de Cristina Ferreira, que tinha saído para a SIC.

“Ao fim de dois meses, procurei ajuda. Comecei a fazer terapia”, disse Maria Cerqueira Gomes.

“Foi o que encontrei para lidar com certas coisas”, rematou, em entrevista a Carina Caldeira.

O novo projeto no Porto, para a TVI, “será ligado ao Norte e vai ser a descobrir pessoas”.