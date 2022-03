Maria Rueff chora a morte da irmã Maria do Céu: “Esta dor é dilacerante”

Maria Rueff chora a morte de uma das irmãs mais velhas, Maria do Céu. A notícia foi avançada pela atriz através de um texto carregado de emoção nas redes sociais.

A intérprete revelou a morte da irmã, na manhã desta quarta-feira, 23 de março, e partilhou uma imagem da sua infância junto da irmã, no perfil de Instagram. “É assim que nos queria para sempre, de mãos dadas, num dia de verão, com a promessa de um futuro risonho à nossa frente”, começou por escrever.

“Tanto que te amo, querida Céu. Sei que to disse mil vezes, mas fico a pensar que não foram suficientes. Gratidão por todos os ensinamentos que me deste e pelas nossas gargalhadas tão sonoras e cúmplices. Com quem as darei agora, diz-me? Se foi também contigo que aprendi a rir das coisas desarranjadas que a vida nos deu. Ó Céu… minha querida irmã, que dor dilacerante”, acrescentou.

“‘Fica só mais um bocadinho. Leva contigo e aos nossos o amor que eternamente nos une, que eu como no poema do nosso pai: ‘vou pedir de joelhos à Maria, que te leve, pela mão, ao Paraíso!’” rematou.

Na secção de comentários, entre as várias mensagens de apoio que surgiram dos internautas, destaque para as palavras de Mariama Barbosa: “Um abraço forte meu amor. Os meus sentimentos”.