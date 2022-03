Maria Rueff e Aldo Lima reforçam terceira temporada de “Festa é Festa” (TVI)

Após o sucesso das duas primeiras temporadas, a festa vai continuar na aldeia da Bela Vida. Maria Rueff e Aldo Lima reforçam o elenco da terceiro temporada.

Maria Rueff dará vida a “Quina” (Joaquina) e é prima de “Bino”. Toda a vida trabalhou no campo e com a morte do pai, fica muito só. “Bino” convida-a a passar uns dias na Bela Vida e, posteriormente, vê nela uma forma de chegar ao dinheiro de “Corcovada”.

Já a personagem “Zé Tó” interpretado pelo ator Aldo Lima é realizador de profissão. Um homem solitário e calmo que trabalhou muitos anos na Globo e chega a Portugal determinado em viver num sítio pacato.

O projeto da novela da vida de “Corcovada” atraiu-o pela possibilidade de durante uns meses ir viver para uma aldeia que julgava sossegada. Rapidamente percebe que de sossego não tem nada.

A terceira temporada de “Festa é Festa” vai chegar ao pequeno ecrã no próximo ano. Atualmente, está a ser transmitida a segunda temporada na TVI, da qual fazem parte atores como Pedro Alves, Pedro Teixeira, Maria do Céu Guerra, Inês Herédia, Ana Brito e Cunha, Manuel Marques, Ana Guiomar, entre outros.