Mariama Barbosa revela ter sido diagnosticada com tumor maligno no estômago

Mariama Barbosa revelou, esta terça-feira, 1 de fevereiro, ter sido diagnosticada com um tumor maligno no estômago. A apresentadora já está a fazer tratamentos no IPO, em Lisboa.

A antiga comentadora do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, está a viver um período dramático. É que a profissional da SIC luta contra um tumor maligno que foi diagnosticado “há algumas semanas”.

“Há algumas semanas, o meu mundo virou-se ao contrário quando descobri que tenho um tumor maligno no estômago. Desde então que sou acompanhada por uma equipa incrível do IPO de Lisboa, que está a fazer tudo por tudo para contornar o que por vezes parece incontornável”, confessou.

“São muitos os nomes estranhos, a angústia do desconhecido. Sei que o que aí vem não vai ser fácil, mas também sei que ter fugido de uma guerra no meu país, me ensinou a olhar as dificuldades olhos nos olhos e seguir em frente. Vou ser firme, não perder a esperança e sair disto ainda mais forte. Mais do que nunca, só o (vosso) amor interessa”, afirmou.

Luís Borges, Jéssica Silva, Cláudio Ramos, Soraia Tavares, Ana Marques, Telma Monteiro, Leonor Poeiras e Ricardo Oliveira foram alguns dos famosos que deixaram mensagens de apoio à apresentadora.