Mariana Monteiro: “A pausa na minha carreira é necessária”

Longe das novelas, a atriz tem feito séries e anúncios publicitários. Justifica a pausa com o início da profissão com apenas 16 anos.

Durante anos fez novelas seguidas nos três canais, mas desde “Terra Brava”, na SIC, em 2019, que a atriz portuense Mariana Monteiro está longe deste género de ficção. Aos 36 anos, a intérprete derivou para séries, locuções de animação e anúncios de publicidade – é a cara, por exemplo, de uma conhecida seguradora -, e justifica agora esta opção profissional.

“Tenho feito uma pausa porque a minha carreira começou muito cedo, aos 16 anos, nos ‘Morangos’ e depois fiz muitas protagonistas”, diz em conversa com a N-TV. “É uma pausa necessária para mim enquanto artista. Não quer dizer que eu não me esteja a reinventar e a fazer outras coisas. Mas preciso de abranger outros caminhos na ficção”.

Quanto a novos desafios, Mariana Monteiro entra no “Projeto Delta”, da OPTO, plataforma de “streaming” da SIC e acabou de interpretar Maria Barroso numa série.

Com mais tempo para si, a atriz tem viajado pelo mundo e, no final de dezembro, a caminho da Tailândia, acabou por passar o “réveillon” no ar. “Não era suposto ter passado o ano nos céus, mas perdi um voo. Depois tive a sorte de ter conhecido a Maria, uma hospedeira açoriana, que me disse que íamos celebrar no ar. Fomos lá para trás do avião e foi uma entrada em 2024 que nunca mais me vou esquecer”, remata a atriz.