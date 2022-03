Mariana Monteiro vai estrear-se como apresentadora na SIC

Mariana Monteiro prepara-se para se estrear como apresentadora com o programa “Estamos em Casa”, emitido aos sábados de manhã na SIC.

A atriz, que integrou o elenco da novela “Terra Brava”, foi anunciada pela estação privada, esta quinta-feira, 4 de março, como a próxima comunicadora a conduzir o formato do fim de semana.

“Este sábado é a vez de Mariana Monteiro agarrar as rédeas do programa. Que surpresas estará a preparar? Não perca ‘Estamos em Casa’, sábado de manhã, na SIC”, lê-se no perfil de Instagram da SIC.

A última emissão de “Estamos em Casa” foi apresentada por Carolina Carvalho. Ricardo Pereira, Sara Matos, Bárbara Guimarães, Carolina Patrocínio e Alexandra Lencastre foram alguns dos nomes que também já apresentaram o programa.