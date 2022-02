Mariana Monteiro faz “escapadinha” no Algarve em hotel de luxo

A atriz da SIC rumou ao Sul do País para uma pequena “escapadinha” e ficou instalada no luxuoso hotel Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa.

Com uma pausa nas gravações da novela da noite da SIC “Terra Brava”, na qual dá vida à protagonista “Beatriz”, o amor da vida de “Diogo/Rodrigo” (João Catarré), Mariana Monteiro viajou até ao Algarve para aproveitar as altas temperaturas que se fazem sentir no nosso país.

Para descansar, a intérprete do terceiro canal escolheu um dos hotéis mais luxuosos do Algarve, o conhecido Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa, que permite a Mariana Monteiro luxo, privacidade… e uma exclusiva piscina, como se pode ver pelas imagens partilhadas no perfil de Instagram.

“Escapadela”, referiu a “Beatriz” de “Terra Brava” nas redes sociais.

De imediato, algumas figuras públicas reagiram ao cenário idílico apresentado por Mariana Monteiro nas imagens, nas quais aparece ao lado da amiga Priscila Azenha.

“Minhas lindas”, escreveu Isabela Valadeiro, colega de elenco de Mariana Monteiro. “Tão linda”, acrescentou Catarina Furtado. “Saudades vossas”, concluiu Teresa Tavares.

Mariana Monteiro é mais uma das famosas a viajar de Lisboa para o Algarve para alguns dias de descanso. Na semana passada, Sofia Ribeiro, Jessica Athayde e Diogo Amaral e o filho Oliver também estiveram no Sul do país a descansar.