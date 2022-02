Marido de Maria João Abreu reage ao internamento e famosos fazem corrente de oração

João Soares, marido de Maria João Abreu, reagiu no Facebook ao internamento da atriz. Entretanto, os amigos estiveram em oração na praia.

O marido de Maria João Abreu, o músico João Soares, reagiu ao internamento da atriz sem palavras, mas com um gesto claro: trocou a foto de perfil no Facebook por uma imagem ao lado da atriz que, desde a sexta-feira passada, luta pela vida no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de ter sofrido um aneurisma cerebral.

Entretanto, e de acordo com a revista “VIP”, João Soares e alguns amigos da atriz juntaram-se numa praia da Costa de Caparica, onde o casal trocou votos, “para uma corrente de oração e de força”.