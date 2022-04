Marie desabafa com Bruna no “Big Brother”: “Queria matar-me”

Marie voltou a desabafar com a melhor amiga, Bruna, dentro da casa do “Big Brother Famosos”. A influenciadora digital lembrou o tempo em que sofria de bullying.

Marie sofreu de bullying e resolveu contar à amiga Bruna, no “Big Brother Famosos”, como enfrentou os vídeos com os quais foi atacada nas redes sociais.

“Queria matar-me e havia pessoas que me mandavam mensagens a dizer que havia um autismo chamado o autismo da Marie. E isso humilhou-me”, contou a jovem à amiga.

“Houve uma altura em que estava perdida e houve pessoas que fizeram vídeos a gozar comigo”, rematou Marie.

A conversa entre as duas concorrentes do “reality show” da TVI aconteceu depois da “instagramer” brasileira ter recebido mensagens em aviões que a afetaram na “casa mais vigiada do país”.