Mário Ferreira é o primeiro português a chegar ao espaço

Mário Ferreira entrou para a História e tornou-se nesta quinta-feira, 4 de agosto, o primeiro português a chegar ao espaço.

A bordo da New Shepard, com mais cinco tripulantes – Vanessa O’Brian, Coby Cotton, Clint Kelly III, Steve Young e Sara Sabry – o empresário, que é CEO da Media Capital, dona da TVI, tornou-se na tarde desta quinta-feira o primeiro português a ir ao espaço.

O voo da Blue Origin, que partiu do Texas, nos Estados Unidos, teve 20 minutos de atraso e Mário Ferreira sentou-se no lugar n.º 2 da aeronave.

Através do site da Blue Origin e da CNN Portugal – que enviou a repórter Diana Bouça-Nova aos Estados Unidos -, foi possível ver-se a viagem que durou cerca de 11 minutos e começou as nove horas da manhã no Texas.

Mário Ferreira viajou com uma garrafa de vinho do Porto, com uma rolha de cortiça portuguesa, para perceber as eventuais alterações do produto nesta viagem espacial.

Depois da fase de ascensão de 150 segundos que atingiu o mach 1, com três quilómetros percorridos por segundo, a cápsula New Shepard e chegou ao espaço com menos turbulência e pressão na nave.

Seguiu-se o desacoplamento – separação da cápsula do foguetão que a lançou ao espaço – com a New Shepard a fazer um trajeto paralelo à terra. Nas primeiras reações, Mário Ferreira e os outros tripulantes mostraram-se “impressionados com a imensa escuridão no espaço”.

“Parabéns à tripulação de seis pessoas”, pode ouvir-se na torre de controlo, segundos antes de a cápsula voltar à Terra.

Eram nove horas e cinco minutos – 15h05 em Portugal -, quando os paraquedas foram acionados na cápsula. Mário Ferreira voltou a terra as 9h06 locais e fez história ao tornar-se no primeiro português a ir ao espaço.