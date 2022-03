Marta Cardoso: “Este ‘Big Brother’ tem destruído o que o ‘BB2020’ construiu”

A comentadora criticou o “Big Brother – A Revolução” e sublinhou que este “reality show” está a “destruir” a edição anterior.

Depois da expulsão de Carlos, na gala do passado domingo, Marta Cardoso afirmou, esta segunda-feira, no “Extra”, que a evolução conseguida no “Big Brother 2020”, a nível de “respeito pela diferença”, está a regredir com o “Big Brother – A Revolução”.

“Quando o ‘Big Brother’ voltou, 20 anos depois, fiquei muito entusiasmada. E realmente o ‘Big Brother 2020’ mostrou que as coisas evoluem, que o respeito pela diferença faz a diferença”, referiu.

“Este ‘Big Brother’ tem destruído aquilo que o ‘BB 2020’ construiu, na minha opinião, regredimos outra vez dez ou 15 anos”, acrescentou.

A ex-concorrente sublinhou ainda que a culpa não é dos concorrentes mas sim de “todos”, dando o exemplo de Carlos, que, segundo a mesma, foi expulso por não ter entrado em conflitos ou gerado polémicas.

“A verdade é que aquilo que aconteceu é culpa de todos”, destacou, acrescentando que as prioridades foram invertidas e “quem faz confusão, quem cria polémica e quem discute” está a ser constantemente salvo.