Marta Cardoso vai apresentar o “Extra” do novo “reality show” da TVI

Marta Cardoso aceitou o desafio da TVI e vai ter um novo projeto profissional em 2023. A apresentadora vai conduzir o “Extra” do novo “reality show”.

A “Ex-periência” chega ao pequeno ecrã no próximo ano no quarto canal. As emissões do espaço de análise de tudo o que se vai passar no formato serão conduzidas pela comunicadora.

O “Extra” terá lugar todos os dias durante a semana. Esta não é uma posição nova para Marta Cardoso, uma vez que a apresentadora conduziu em diversas ocasiões este tipo de formato referente ao “Big Brother”.

A revelação foi feita por Maria Botelho Moniz, durante o matutino “Dois às 10” (TVI). O novo “reality show” estreia-se a 1 de janeiro e será conduzido pela apresentadora do matutino.

A comunicadora frisou que este programa será um “upgrade” dos “reality shows”.