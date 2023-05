Marta Leite Castro: “Nunca estive afastada da televisão”

Quase uma década após ter conduzido o “Portugal no Coração” e “A Hora da Sorte”, na RTP1 e RTP2, a apresentadora volta a ser vista pelo grande público no novo programa da CNN Portugal “Marcas com História”.

Garante que nunca esteve afastada da televisão e que até apresentou um programa no canal Meo, mas, aos olhos do grande público, Marta Leite Castro regressou no passado sábado ao pequeno ecrã no programa da CNN Portugal “Marcas com História”.

Passaram-se oito anos sobre “Portugal no Coração” e “A Hora da Sorte”, na RTP1 e RTP2, respectivamente, mas a comunicadora nega uma saída da “caixa mágica”. “Não estive afastada da televisão, mas a fazer outros trabalhos durante oito anos. No chamado grande ecrã, no entretenimento, as pessoas efetivamente deixaram de me ver quando o ‘Portugal no Coração’ acabou”, admite, em declarações à N-TV. Mas tudo mudou, como lembra. “No meu último ano no ‘Portugal no Coração’ comecei a receber pessoas empreendedoras e um dia quis fazer um projeto por minha conta e ser dona dos meus desígnios. Na altura estavam a convidar-me para fazer o programa com o Herman, que ele acabou por fazer com a Vanessa Oliveira, e eu ou ia por aí fora no entretenimento ou criava uma nova linha na minha vida”.

Ganhou a segunda opção. “No ano passado não fiz televisão, estava a gravar para a CNN, mas o espaço ‘PMais, pequenas e médias empresas com futuro’ já estava no canal Meo”, conta, para revelar que cresceu, também, no digital, mesmo em plena pandemia. “Parei uns meses, mas o meu primeiro cliente foi a UEFA para fazer um vídeo de storytelling e, ao mesmo tempo, tenho ainda um programa, o ‘Radar’, que aborda empresas e marcas nacionais”.

Neste vasto plano de negócios de Marta Leite Castro aparece ainda a plataforma Sapo – que ajuda a comunicadora a oferecer visualizações aos clientes. Mas não só: “Eu também realizo vídeos e modero debates. No Linkedin, no top das mulheres mais seguidas, estou em terceiro lugar. Sou uma business influencer e em vez de estar tanto na área do entretenimento, faço negócios”, nota.

Um programa por mês

No “Marcas com História”, que estreou no passado sábado na CNN Portugal – onde apresenta ainda o programa “Pitch” -, Marta conduz um programa por mês. “O formato é mensal porque é uma série documental, a voz of é minha, não tem aquela coisa da apresentação, mas eu sou a ‘host’. Começou com os CTT, segue-se Parques de Sintra e Monte da Lua e depois vamos ter Altice”, refere.

E um regresso ao entretenimento? “Quem gostou do que fez tem saudades, mas a vida fez-me planos. Ao apresentar o outro programa da CNN Portugal, o ‘Pitch’, já tenho um pouco desse lado, menos os diretos”.

Pode seguir-se um negócio próprio. “Fiquei com vontade. Surgiram oportunidades e além da comunicação apareceu uma coisa para trazer uma marca, um serviço, do estrangeiro para Portugal e aí seria um passo bem grande”, remata Marta Leite Castro.