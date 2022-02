Mastiksoul fala pela primeira vez após acusações de violência doméstica

Mastiksoul falou pela primeira vez sobre as acusações de violência doméstica. O DJ pediu que se aguarde até ao final do processo em tribunal.

O também produtor musical recorreu, esta quarta-feira, 21 de julho, ao perfil de Facebook para reagir às acusações de violência doméstica, pedindo respeito pela família, nomeadamente, os filhos.

“Venho pelo presente, no âmbito do meu direito de resposta à noticia veiculada na imprensa na data de hoje (ontem), referir que a mesma contem informações que não correspondem à verdade dos factos, que em sede própria serão devidamente esclarecidos e diz respeito a um processo que se encontra em fase de recurso, vigorando até ao transito em julgado da decisão final o princípio da presunção de inocência, direito que me assiste, aguardando serenamente pela decisão que venha a ser proferida pelos Tribunais Superiores”, escreveu.

“Assim, peço a toda comunicação social que aguarde pela conclusão do processo, por respeito à minha família e em especial aos meus filhos menores que merecem ser protegidos e ter uma vida emocionalmente estável”, concluiu.

Esta resposta surge na sequência do que foi noticiado pela Imprensa de que Mastiksoul foi condenado por violência doméstica contra a ex-companheira e o filho, tendo que cumprir uma pena suspensa de prisão de dois anos e meio.

Segundo os meios de comunicação, o artista terá de frequentar um curso para reabilitar agressores e pagar uma indemnização de 2500 euros à ex-companheira, estando proibido de estar a menos de 500 metros da alegada vítima.