Melão mostra-se desiludido com Cristina Ferreira: “A minha entrada no ‘BB’ valeu zero”

Melão foi um dos participantes da última edição do “Big Brother Famosos”, na TVI, porém, nem tudo correu como esperado e surge agora um recado a Cristina Ferreira.

Em declarações à revista “TV Guia”, o cantor referiu estar desiludido com a sua participação no formato e deixou um recado a Cristina Ferreira.

De acordo com o intérprete, a sua entrada no “reality show” “valeu zero” e atirou ainda que uma presença de “cinco minutos” no “Fama Show”, na SIC, teve mais impacto.

“Foi uma aposta de valor zero ter aceitado o convite da Cristina Ferreira”, disse. “Se ela não gostar do que estou a dizer, paciência, porque é verdade. Desde o programa que a TVI me deu valor zero”, referiu, queixando-se ainda de “abandono” da estação.

“Se não sou eu a apostar em mim, ui! Lancei um single, ‘Bonita’, que está no Spotify, e tenho sido eu a promover a canção pois não tenho editora”, contou. “Recebi mais trabalho após ter aparecido cinco minutos no ‘Fama Show’ do que em todo o ‘Big Brother’. A reportagem passou e o meu telefone começou logo a tocar”, afirmou.