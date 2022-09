Mentores do “The Voice” que sabem que é estar no lugar dos concorrentes

A nova edição do “The Voice” estreia-se a 25 de setembro na RTP1 e com ela chegam novos mentores Dino Santiago e Carolina Deslandes, que se vão juntar a Diogo Piçarra e Marisa Liz. Todos eles já passaram pelo lado contrário.

O cantor, de 40 anos, de temas como “Esquinas”, “Voei de Mim” e “Mbappé” deu-se a conhecer ao público na “Operação Triunfo”, da estação pública, em 2003. Agora, o artista admitiu que a experiência enquanto concorrente tem ajudado no papel de mentor a lidar com os concorrentes nas provas cegas, que entretanto já foram gravadas.

“Estou mais preparado do que o que eu achava. É tudo tão honesto. […] Então quando corre mesmo bem é genuinamente e quando corre menos bem tu consegues ajudar porque já estiveste naquele lugar e sabes o que dizer para confortar a pessoa”, disse, à margem da apresentação da nova programação da RTP.

Dino Santiago vai juntar-se a Carolina Deslandes, de 31, que passa para a versão original do programa depois de ter estado como mentora no formato para crianças. A cantora saltou para as luzes da ribalta após ter participado no programa “Ídolos”, da SIC, em 2010.

Por sua vez, Diogo Piçarra, de 31, outro dos mentores deste ano, também passou pelo mesmo concurso que Carolina Deslandes. Contudo, o artista concorreu ao programa de talentos do terceiro canal em 2012.

Marisa Liz é a jurada do “The Voice Portugal” que está há mais tempo em funções. A carreira da cantora, de 39, começou quando era mais nova, após a participação em programas como “Os Principais” e “Bravo, Bravíssimo”.

Na versão para crianças, Bárbara Tinoco, de 23, também integrou o elenco dos quatro mentores. A cantora ficou conhecida do público com a prova cega no “The Voice”, em 2018.

Na altura, não conseguiu passar à próxima fase com a interpretação to tema “Jolene”, mas acabou por cantar um tema original que se viria a tornar bastante conhecido, “Antes Dela Dizer Que Sim”.

Também Fernando Daniel, mentor no “The Voice Kids”, venceu o formato para adultos em 2016. O artista, de 26, entrou no concurso da estação pública e fez parte da equipa do cantor Mickael Carreira.

Antes desta participação bem-sucedida, o intérprete teve uma passagem com menos impacto pelo “X Factor” (SIC), em 2013.

Já Bárbara Bandeira, de 21, sentou-se na mediática cadeira durante uma emissão especial de família do concurso, em que subiram ao palco familiares para mostrarem o seu talento em conjunto.

Lembre-se que a jovem cantora foi concorrente do concurso para os mais novos e ficou na equipa do artista Anselmo Ralph.