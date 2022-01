Miguel Costa de volta com festival Tik Tok para os mais novos

Miguel Costa regressa com o segundo “Festival Mini Atleta Tik Tok”, que acontece no seu perfil de Instagram, entre 3 e 5 de outubro.

O projeto, que nasceu durante a quarentena, terá, assim, uma segunda edição, sempre em formato “live” e com a duração de duas horas por dia.

De 3 a 5 de outubro, o ator de “Nazaré” vai ensinar às crianças e respetivas famílias coreografias dos grandes sucessos do momento, dicas imperdíveis para se ter um Tik Tok original. No final, vai haver uma masterclass em que as famílias vão dançar em simultâneo.

O intérprete do terceiro canal tem feito sucesso com os vídeos que publica no seu perfil de Tik Tok, Em muitas das suas publicações, Miguel Costa surge com as filhas, Luísa, de oito anos, e Teresa, de cinco.

Lembre-se que o ator tem ainda o seu canal de YouTube intitulado “O Mini Atleta”, no qual dá dicas desportivas, faz “reviews” de material técnico e entrevista caras conhecidas do desporto nacional.

O Tik Tok tornou-se na rede social, por excelência, da quarentena e é criado para mostrar pequenas coreografias, “lip-sync”, trechos de comédia e talentos, dando a conhecer momentos divertidos.