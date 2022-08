Morreu a atriz Anne Heche e após sete dias em coma

Anne Heche, de 53 anos, morreu esta sexta-feira, 12 de agosto. A atriz sofreu um acidente de carro, a 5 de agosto, que a deixou em coma.

A intérprete de tramas como “Seis Dias e Sete Noites” e “Donnie Brasco” estava ligada à máquina de suporte de vida e, segundo a imprensa internacional, para a doação de órgãos.

Nancy Davis, amiga da atriz, confirmou a sua morte através das redes sociais: “O céu tem um novo anjo. A minha amada, querida, divertida e bonita amiga Anne Heche foi para o céu. Vou sentir terrivelmente a falta dela, acarinho as bonitas memórias que partilhamos”, citou o “The Mirror”.

Recorde-se ainda que o site TMZ revelou ainda que de acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, Anne Heche, tinha cocaína e fentanil no sangue, resultado obtido após análises ao sangue. Foi ainda admitida a possibilidade de estes resultados serem frutos do tratamento recebido no hospital.

Anne Heche bateu com o carro num complexo de apartamentos e ficou com queimaduras profundas e danos graves nos pulmões.