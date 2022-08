Morreu a atriz brasileira Cláudia Jiménez, aos 63 anos. A intérprete de programas como “Sai de Baixo” estava internada no hospital.

A cultura brasileira acaba de ficar mais pobre com a morte da atriz Cláudia Jiménez, aos 63 anos, neste sábado. A artista estava internada num hospital.

As causas da morte ainda não foram reveladas, mas sabe-se que já tinha sido operada três vezes ao coração.

O ator Joaquim Monchique já lamentou a perda nas redes sociais. “Por tudo, amizade, alegria, gargalhadas, trabalho, pelo teu Enorme Talento, de certeza que o Brasil hoje está todo em pé a dar-te uma enorme ovação, feliz como tu mereces!”

“Querida ‘Cráudinha’ serei para sempre teu fã”, concluiu.

Também Miguel Falabella, grande amigo da atriz que se destacou, entre outros formatos, em “Sai de Baixo”, lamentou a perda nas redes sociais.

“Fui procurar uma foto para ilustrar essa postagem e me deparei com uma vida. Agora, estou deitado, passando um filme na minha cabeça, tentando me agarrar às tantas gargalhadas que demos, ao prazer de atuar juntos, ao seu único e irreproduzível tempo de comédia”, começou por escreve o ator.

“Você estará para sempre usando aquele biquíni selvagem que nos ensolarou a existência, Claudinha. Hoje todas as homenagens são suas e os refletores de todos os teatros do Brasil reluzem para você”.

“Obrigado por ter caminhado a meu lado nesta passagem. Betty Lago e Mercedinha certamente vão recebê-la em festa! A nós, resta a saudade e a responsabilidade de manter viva a memória do seu imenso talento! Te amo! Descanse em paz!”