Morreu a cantora Tina Turner aos 83 anos

A cantora Tina Turner morreu nesta quarta-feira, aos 83 anos, na sua casa na Suíça. “The Best” ou “What’s Love Got To Do With It” estão entre os maiores êxitos.

Morreu Tina Turner, aos 83 anos. “Miss hot legs”, como era conhecida no mundo da música, faleceu na sua casa perto de Zurique, na Suíça, onde estava radicada há décadas.

A artista nasceu em 26 de novembro de 1939, no Tennessee, Estados Unidos, e começou a carreira nos anos 60 como intérprete da banda Ike & Turner Revue.

A carreira acabou por prosseguir a solo, depois de se separar do marido – de quem seria vítima de violência doméstica -, com grandes êxitos internacionais como “The Best”, “What’s Love Got To Do With It” ou “Private Dancer”.

“Com ela, o Mundo perde uma lenda da música e um modelo”, lê-se num comunicado oficial.

Conhecido como a “rainha do rock and roll”, a intérprete também se destacou no cinema, em filmes como “Tommy” (1975) e “Mad Max” (1985).

“Deve muito a grandes compositores, para mim é uma grande perda, era uma amiga pessoal, trabalhei muito com ela. É uma triste notícia”, disse o compositor Luís Jardim, a partir de Londres, à CNN Portugal.

“Tinha uma grande imagem, a dança que ela fazia… era uma grande artista, tinha uma voz poderosa, muito especial, ia ter sucesso fosse de que maneira fosse”, rematou Luís Jardim.