Morreu Cat Janice, a cantora que tentou assegurar o futuro do filho com direitos musicais

Cat Janice lutava contra um cancro terminal e, para assegurar o futuro do filho de sete anos, lançou o tema “Dance You Outta My Head”.

Ficou conhecida já durante a luta que travava contra o cancro por, através do TikTok, explicar que os direitos da suas músicas iam ser dados ao filho de sete anos.

Nos vídeos, Cat Janice apelava a que os utilizadores da aplicação gravassem vídeos com a música “Dance You Outta My Head”, que somou milhões de ouvintes no último mês.

A notícia da morte da artista, de 31 anos, chegou esta quarta-feira, 28 de fevereiro, através de um comunicado publicado nas redes sociais.

“Catherine entrou pacificamente na luz e no amor do seu criador celestial. Estamos eternamente gratos pela demonstração de amor que Catherine e a nossa família recebeu nos últimos meses”, lê-se na conta oficial da intérprete.

“Cat viu a sua música chegar a lugares que ela nunca esperava e descansa na paz de saber que continuará a sustentar o filho através da sua música. Isto não teria sido possível sem todos vocês”.