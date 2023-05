Morreu jurado do “Masterchef Austrália” Jock Zonfrillo

Jock Zonfrillo, jurado do “Masterchef Austrália”, morreu neste domingo. Ainda não foram esclarecidas as circunstâncias da sua morte.

Morreu o “chef” e jurado do “Masterchef Austrália” Jock Zonfrillo, neste domingo, em Melbourne. Desconhecem-se, para já, as circunstâncias da morte do “chef”, de 46 anos, mas a BBC adianta que o corpo foi encontrado em casa, pelas autoridades, nesta segunda-feira de manhã.

“O nosso insubstituível marido, pai, irmão, filho e amigo morreu”, disse a família, em comunicado enviado ao jornal “The Guardian”.

“Com o coração completamente despedaçado e sem saber como podemos passar pela vida sem ele, estamos arrasados porque Jock morreu”, acrescentam os familiares do “chef”.

Jock era casado com Lauren Fried e tinha quatro filhos: Sophia, Ava, Isla e Alfie.

“Divertimo-nos muito a trabalhar juntos esta temporada. Não consigo descrever como foi bom trabalhar com ele”, escreveu o famoso cozinheiro britânico Jamie Oliver no perfil de Instagram.

Ao longo da carreira o “chef” Jock Zonfrillo, que nasceu em Glasgow, Escócia, em 1976, esteve ligado a muitas dívidas em falências de restaurantes. O desaparecimento acontece nas vésperas de começar mais uma temporada do “Masterchef Austrália”.